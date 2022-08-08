 
مباشر
عاجل
الاتحاد الأوروبي يعلن أنه قدم النص النهائي للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني

تركي آل الشيخ يفقد أعصابه خلال مباراة ألميريا والهلال (فيديو)

الرياضة

تركي آل الشيخ يفقد أعصابه خلال مباراة ألميريا والهلال (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkng

ظهر مالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، غاضبا خلال أحداث المباراة الودية التي جمعت فريقه بالهلال السعودي، أمس الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو للمستشار السعودي وهو يقف في المدرجات، وبدا منفعلا بشدة ويلوح بيده للاعبي فريقه في الملعب.

ولم يوضح الفيديو سبب غضب آل الشيخ بتلك الطريقة، لكن رد فعل المستشار السعودي قد يكون بسبب تلقي فريقه لأحد الأهداف.

وانتهت المباراة بخسارة ألميريا أمام الهلال بهدفين لهدف واحد.

يذكر أن نادي ألميريا صعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم، ويفتتح مشواره في دوري الأضواء الأحد المقبل، بمواجهة حامل اللقب، نادي ريال مدريد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا