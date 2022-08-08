تركي آل الشيخ يفقد أعصابه خلال مباراة ألميريا والهلال (فيديو)

ظهر مالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، غاضبا خلال أحداث المباراة الودية التي جمعت فريقه بالهلال السعودي، أمس الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو للمستشار السعودي وهو يقف في المدرجات، وبدا منفعلا بشدة ويلوح بيده للاعبي فريقه في الملعب.

ولم يوضح الفيديو سبب غضب آل الشيخ بتلك الطريقة، لكن رد فعل المستشار السعودي قد يكون بسبب تلقي فريقه لأحد الأهداف.

غضب تركي ال الشيخ بعد مافاز فريق #الهلال السعودي على فريقه الميريا #الاسباني 😂 pic.twitter.com/1Y52XHV8R9 — 💫 ناصر 🇸🇦❤️💫 (@_Nasseralmaawi5) August 8, 2022

وانتهت المباراة بخسارة ألميريا أمام الهلال بهدفين لهدف واحد.

يذكر أن نادي ألميريا صعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم، ويفتتح مشواره في دوري الأضواء الأحد المقبل، بمواجهة حامل اللقب، نادي ريال مدريد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي