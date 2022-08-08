إشبيلية يتوصل لاتفاق لضم إيسكو من ريال مدريد

أعلن نادي إشبيلية توصله لاتفاق لضم لاعب وسط ريال مدريد، الإسباني إيسكو.

ولم يجدد إيسكو عقده مع الريال، ومن المقرر أن يوقع عقدا لمدة عامين مع إشبيلية، بعد اجتيازه الكشف الطبي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال إشبيلية إن إيسكو (30 عاما)، متواجد بالفعل في إشبيلية لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وستكون هذه ثالث صفقة للفريق الأندلسي هذا الموسم، بعد أن جلب المدافعين، ماركاو وأليكس تيليس، للمساعدة في تعويض رحيل جول كوندي ودييغو كارلوس.

ويلعب إيسكو مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادما من مالغا عام 2013، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الملكي في المواسم الماضية.

كما فقد إيسكو مكانه في تشكيلة المنتخب الإسباني بعد غيابه مع النادي الملكي.

وكان يولن لوبيتيغي، المدير الفني الحالي لإشبيلية، درب إيسكو عندما كان في أوج تألقه مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

ويفتتح إشبيلية مشواره في الدوري الإسباني أمام مضيفه أوساسونا يوم الجمعة المقبل.

وأنهى الفريق الأندلسي الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإسباني، ما يؤهله للمشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

المصدر: وكالات