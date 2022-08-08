الروسي مدفيديف يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس

احتفظ الروسي دانييل مدفيديف الاثنين بصدارة ترتيب محترفي التنس، في حين تقدم كل من البولندي هوبرت هوركاش والبريطاني كاميرون نوري مرتبة ليحتلا المركزين العاشر والـ11 تواليا.

وتوج مدفيديف بأول ألقابه هذا العام بفوزه الأحد بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة، منهيا سلسلة من خمس هزائم تواليا في المباريات النهائية بدأت في أواخر العام الماضي في دورة باريس للماسترز وتخللتها الخسارة في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ضد الاسباني رافايل نادال بعد أن كان متقدما بمجموعتين.

💥Los Cabos champion Daniil Medvedev remains the leader of the ATP rankings



1⃣ Daniil Medvedev - 7875

2⃣ Alexander Zverev - 6760

3⃣ Rafael Nadal - 5620 pic.twitter.com/x9bs50eSCt — the Net magazine (@thenet_m) August 8, 2022

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وجاء تقدم الثنائي هوركاش ونوري، على حساب الإيطالي يانيك سينر المتراجع مرتبتين عقب قراره هذا الموسم عدم المشاركة في دورة واشنطن التي أحرز لقبها العام الماضي.

وتقدم الأسترالي نيك كيريوس، المتوج بدورة واشنطن في أول القابه منذ ثلاثة أعوام، 26 مركزا، ليحتل المرتبة 37 عالميا، في أفضل ترتيب لوصيف بطل النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، منذ فبراير 2020.

ولدى السيدات، لا تزال البولندية إيغا شفيونتيك متصدرة بفارق كبير عن الأستونية أنيت كونتافيت، فيما انتزعت الإسبانية باولا بادوسا المركز الثالث من اليونانية ماريا ساكّاري.

في المقابل، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا، المتوجة الأحد بدورة سان خوسيه الأميركية، ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة التاسعة عالميا في أفضل ترتيب لها في مسيرتها.

وتراجعت الأميركية دانيال كولينز 8 مراتب لتخرج من العشر الأوليات وتحتل المركز السابع عشر عالميا.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. دانييل مدفيديف (روسيا) 7875 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6760

3. رافائيل نادال (إسبانيا) 5620

4. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 5035

5. ستيفانوس تسيسيباس (اليونان) 5000

6. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 4770

7. كاسبر رود (النروج) 4685

8. أندري روبليف (روسيا) 3710

9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3490

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3015 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8396 نقطة

2. أنيت كونتافيت (استونيا) 4476

3. باولا بادوسا (إسبانيا) 4190 (+1)

4. ماريا ساكاري (اليونان) 4190 (-1)

5. أنس جابر (تونس) 4010

6. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3366

7. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3116

8. غاربينيي موغوروسا (إسبانيا) 2886

9. داريا كاساتكينا (روسيا) 2800 (+3)

10. إيما رادوكانو (بريطانيا) 2772

المصدر: "أ ف ب"