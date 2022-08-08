"الكاف" يرد على تصريحات رئيس نابولي "غير المقبولة" ببيان شديد اللهجة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأحد، بيانا شديد اللهجة، للرد على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، حول شرط التعاقد مع اللاعبين الأفارقة.

وصرح دي لورينتيس بأنه يرفض التعاقد مع لاعبين أفارقة مرة أخرى، ما لم يوقعوا اتفاقا على عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تقام خلال منتصف الموسم كل عامين.

“CAF is appalled by the irresponsible and unacceptable remarks."



CAF have come out and condemned the “unacceptable” comments by Napoli president Aurelio De Laurentiis, asking UEFA to open a disciplinary investigation against him. https://t.co/bHAmmquB4Dpic.twitter.com/RkB5wljMlY — iDiski Times (@iDiskiTimes) August 7, 2022

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وقال "كاف" في بيانه: "نشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة من رئيس نابولي، بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الإفريقية".

ومضيفا: "نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي".

وأكمل: "نلتزم بالدور الذي تلعبه كرة القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد الناس من كافة الثقافات والأعراق والديانات، ليس لدينا أي شك في أن نابولي واليويفا ملتزمان مثلنا تماما بتلك الأهداف الإنسانية".

وتساءل "الكاف": "هل رئيس نابولي سيفرض نفس القيود على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي القارات، كما يريد فرضها على اللاعبين الأفارقة؟".

وتابع: "كأس الأمم الإفريقية هي البطولة الرئيسية لنا، وواحدة من البطولات العالمية الرائدة في كرة القدم، وتم بث مباريات النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة، وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد".

يذكر، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية، عادة ما تقام في الشتاء كل عامين، وهو ما يفقد الأندية الأوروبية نجومها في وسط الموسم.

المصدر: "وكالات"