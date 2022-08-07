روسيا تحقق انتصارا على أوكرانيا على رقعة الشطرنج

احتفظ الروسي أركادي دفوركوفيتش بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) بعد إعادة انتخابه في مؤتمر الجمعية العامة للمنظمة، الذي عقد في مدينة تشيناي الهندية.

وحصل أركادي دفوركوفيتش على 157 صوتا، ومتفوقا على منافسه الأوكراني أندريه باريشبوليتس، الذي حصل على 16 صوتا فقط.

بينما انسحب البيلاروسي إينالبيك شيريبوف من الانتخابات لأسباب صحية يوم الثلاثاء الماضي، في حين أعلن الفرنسي بشار قوتلي رفضه الترشح لمنصب الرئاسة خلال الجمعية العامة.

وسيشغل الهندي، فيسواناثان أناند، بطل العالم الخامس عشر للشطرنج، منصب نائب الرئيس.

وقال دفوركوفيتش بعد إعادة انتخابه: "شكراً جزيلا للجميع على الدعم. أود أن أشكر أعضاء فريقي وجميع الأشخاص الذين ساعدونا خلال هذه الفترة. أثمن كل صوت وحقيقة أنكم صوتتم لصالح البرنامج الإيجابي الذي قمنا بصياغته من أجل (FIDE) والذي سبق أن حاولنا ونحاول تنفيذه على مدار السنوات الماضية. نتطلع إلى العمل مع كل واحد منكم في السنوات الأربع القادمة. إنه لشرف كبير وامتياز وسعادة لي أن أعمل من أجلكم كفريق واحد وكعائلة واحدة. شكرا ".

المصدر: "ruchess.ru"