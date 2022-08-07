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السعودية تهزم مصر وترفع كأس العرب للشباب (فيديو)

الرياضة

السعودية تهزم مصر وترفع كأس العرب للشباب (فيديو)
twitter/UAFAAC
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أحرز المنتخب السعودي لقب بطل النسخة الثامنة لمسابقة كأس العرب للشباب تحت سن 20 سنة، على حساب نظيره المصري، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وانتهى القوت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم الأخضر السعودي بهدف سجله لاعبه عبد العزيز سعود العليوه، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأدرك المصري صلاح الدين باشا التعادل في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وابتسم الحظ لمنتخب "الأخضر" السعودي في سلسلة ركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، والتي لجأ الطرفان إليها بعد انتهاء الشوطين الإضافيين أيضا بالتعادل، ولكن من دون أهداف.

ورفع المنتخب السعودي كأس العرب للشباب تحت سن 20 سنة، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وهو رقم قياسي.

في المقابل، لم يسبق لمنتخب "الفراعنة" أن تذوق نكهة الفوز بهذا اللقب.

المصدر: RT 

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