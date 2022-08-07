السعودية تهزم مصر وترفع كأس العرب للشباب (فيديو)

أحرز المنتخب السعودي لقب بطل النسخة الثامنة لمسابقة كأس العرب للشباب تحت سن 20 سنة، على حساب نظيره المصري، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وانتهى القوت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم الأخضر السعودي بهدف سجله لاعبه عبد العزيز سعود العليوه، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

فيديو | الهدف الأول للأخضر الشاب في شباك مصر عن طريق عبدالعزيز العليوة #السعودية_مصر#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/PCcdh7W4sv — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 7, 2022

وأدرك المصري صلاح الدين باشا التعادل في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيديو | هدف التعادل للمنتخب المصري في شباك الأخضر السعودي عن طريق صلاح مصطفى #السعودية_مصر#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/pMUpHHqQG9 — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 7, 2022

وابتسم الحظ لمنتخب "الأخضر" السعودي في سلسلة ركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، والتي لجأ الطرفان إليها بعد انتهاء الشوطين الإضافيين أيضا بالتعادل، ولكن من دون أهداف.

ورفع المنتخب السعودي كأس العرب للشباب تحت سن 20 سنة، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وهو رقم قياسي.

فيديو | تتويج أبطال العرب "المنتخب السعودي" بلقب كأس العرب تحت 20 عاما #الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/dVqfKrzAVA — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 7, 2022

في المقابل، لم يسبق لمنتخب "الفراعنة" أن تذوق نكهة الفوز بهذا اللقب.

المصدر: RT