على طريقة فان دام.. "الطرزان الأمريكي" يسقط خصمه بضربة قاضية بالقدم (فيديو)

أسقط المقاتل الأمريكي بريان باتل متحديه الياباني تاكاشي ساتو بالضربة القضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC Vegas 59" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ووجه بريان باتل ضربة قوية بقدمه على طريقة مواطنه الممثل الشهير جان كلود فان دام، أسقط منافسه الياباني على أرض الحلبة في الثانية 44 من زمن الجولة الأولى للنزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادة الأمريكية.

BRYAN BATTLE PUTS SHIN ON CHIN TO GET THE NASTY KNOCKOUT #UFCVegas59pic.twitter.com/UGbzKBdc22 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 7, 2022

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وحصل المقاتل الأمريكي على 50 ألف دولار كمكافأة على أفضل ضربة قاضية في دورة "UFC Vegas 59" .

وحقق بريان باتل (27 عاما) بذلك انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، تعرض تاكاشي ساتو (32 عاما) للهزيمة السادسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ست هزائم.

المصدر: "championat.com"