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المقاتل المولدوفي سبيفاك يكتسح البرازيلي ساكاي(فيديو)

الرياضة

المقاتل المولدوفي سبيفاك يكتسح البرازيلي ساكاي(فيديو)
AFP David Becker
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ألحق المولدوفي سيرغي سبيفاك هزيمة ساحقة بمنافسه البرازيلي أوغوستو ساكي، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC Vegas 59" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وفرض سيرغي سبيفاك سيطرته منذ البداية، وأسقط منافسه على أرض الحلبة عدة مرات ووجه الكثير من الضربات المبرحة للبرازيلي حتى تدخل الحكم في الجولة الثانية وأوقف النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادة الأمريكية، معلنا فوز المقاتل المولدفي بالضربة الفنية القاضية.

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وحقق سيرغي سبيفاك (27 عاما)، بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني أوغوستو ساكي (31 عاما) بالهزيمة الخامسة ي مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: "sports.ru"

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