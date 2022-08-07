المقاتل المولدوفي سبيفاك يكتسح البرازيلي ساكاي(فيديو)

ألحق المولدوفي سيرغي سبيفاك هزيمة ساحقة بمنافسه البرازيلي أوغوستو ساكي، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC Vegas 59" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وفرض سيرغي سبيفاك سيطرته منذ البداية، وأسقط منافسه على أرض الحلبة عدة مرات ووجه الكثير من الضربات المبرحة للبرازيلي حتى تدخل الحكم في الجولة الثانية وأوقف النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادة الأمريكية، معلنا فوز المقاتل المولدفي بالضربة الفنية القاضية.

Finish No. 6️⃣ in a row to start #UFCVegas59



Serghei Spivac gets it done in round 2 💪 pic.twitter.com/WgIwyFEELy — UFC (@ufc) August 7, 2022

Sergey Spivak (15-3) pokonał Augusto Sakai (15-5-1) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie na gali UFC on ESPN 40 w Las Vegas.👊👊👊👊👊 pic.twitter.com/nQ5PGxHTrl — Świat Walk (@swiat_walk) August 7, 2022

إقرأ المزيد

وحقق سيرغي سبيفاك (27 عاما)، بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني أوغوستو ساكي (31 عاما) بالهزيمة الخامسة ي مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: "sports.ru"