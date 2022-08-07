سوريا تحصد ميدالية ثانية في دورة الألعاب العسكرية بروسيا

توجت العداءة السورية، آية الرحية، بالميدالية الفضية في دورة الألعاب العسكرية الثالثة المقامة حاليا في روسيا، ضمن منافسات ألعاب القوى.

وأحرزت آية الرحية المركز الثاني في سباق 400 متر، لتحصد الميدالية الثانية للمنتخب السوري في الدورة، حيث حصدت السورية، إنانا سليمان، يوم أمس، الميدالية البرونزية في منافسات السباحة لسباق 200 متر على الظهر.

يذكر أن مدينة سانت بطرسبورغ بشمال روسيا تستضيف فعاليات دورة الألعاب العسكرية الثالثة في خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 600 رياضي ورياضية من 20 دولة، ينافسون على 94 أطقما من الميداليات، وتشارك بعثة سوريا في ثلاث ألعاب هي "الخماسي العسكري، وألعاب القوى، والسباحة".

وكالات