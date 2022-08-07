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بسبب مباراة.. لاعب كرة قدم يغيب عن زفافه ويرسل شقيقه بدلا منه! (صور)

الرياضة

بسبب مباراة.. لاعب كرة قدم يغيب عن زفافه ويرسل شقيقه بدلا منه! (صور)
twitter.com/turay_buya
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غاب مهاجم فريق مالمو السويدي، محمد بويا توراي، عن حفل زفافه بطلب من ناديه، مما اضطر شقيقه لتعويضه والسير بجانب العروس يوم الزفاف.

ونشر توراي صور له ولزوجته الجديدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنه أكد أن تلك الصور التقطت قبل الزفاف الفعلي ومغادرته بلاده (سيراليون) إلى السويد.

وقال محمد بويا توراي: "تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن هناك لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكرا. لقد التقطنا الصورة مسبقا، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي".

وتم تحديد موعد الزفاف في 21 يوليو الماضي، لكن نادي مالمو أراد من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات معه.

وكان توراي قد وقع مع الفريق السويدي بعد فترة لعب في الدوري الصيني الممتاز، وأعلن عن الصفقة يوم 22 يوليو بعد سفره إلى بلاده، ولذلك غاب توراي عن الحفل، وسافر بدلا من ذلك إلى السويد.

وقام شقيق توراي بتبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس سعاد بايدون.

المصدر: RT

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