بسبب مباراة.. لاعب كرة قدم يغيب عن زفافه ويرسل شقيقه بدلا منه! (صور)

غاب مهاجم فريق مالمو السويدي، محمد بويا توراي، عن حفل زفافه بطلب من ناديه، مما اضطر شقيقه لتعويضه والسير بجانب العروس يوم الزفاف.

ونشر توراي صور له ولزوجته الجديدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنه أكد أن تلك الصور التقطت قبل الزفاف الفعلي ومغادرته بلاده (سيراليون) إلى السويد.

وقال محمد بويا توراي: "تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن هناك لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكرا. لقد التقطنا الصورة مسبقا، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي".

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF — Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022

وتم تحديد موعد الزفاف في 21 يوليو الماضي، لكن نادي مالمو أراد من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات معه.

وكان توراي قد وقع مع الفريق السويدي بعد فترة لعب في الدوري الصيني الممتاز، وأعلن عن الصفقة يوم 22 يوليو بعد سفره إلى بلاده، ولذلك غاب توراي عن الحفل، وسافر بدلا من ذلك إلى السويد.

وقام شقيق توراي بتبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس سعاد بايدون.

🌟🐐🦁🇸🇱The whole social media trending on my marriage situation,which i said my brother to represents me,that him on the pictures on that day,do to my job to come to Sweden.I presenting you the whole misconception of the wedding (Nikkah marriage) in Sierra Leone,that i didn’t … pic.twitter.com/vGo0WxCduW — Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) August 6, 2022

المصدر: RT