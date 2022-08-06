شاهد.. عضو مجلس النواب الروسي مونسون الأمريكي الأصل يرسم علم فلسطين على جسده

ظهر علم فلسطين على جسد رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) جيف مونسون أثناء نزاله ضد فياتشيسلاف داتسيك مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن دورة "REN TV Fight Club"، في موسكو.

وجاء نزال جيف مونسون بعد ساعات من انطلاق الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، أمس الجمعة، ولكن المقاتل الأمريكي الأصل، الذي يعرف ربما بمواقفه الثورية وتضامنه مع الشعوب المضطهدة، رسم صورة العلم الفلسطيني على صدره قبل ذلك، ويظهر على جسد مجموعة من الوشم أبرزها صورة الثائر تشي غيفارا.

ويعتبر جيف مونسون، المولود يوم 19 يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية، نفسه روسيا منذ أمد، وأصبح نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، سبتمبر 2018، أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من حصوله على الجنسية الروسية، وترشح ضمن قوائم حزب "روسيا الموحدة".

وكان مونسون حتى بعد حصوله على الجنسية الروسية، يصر على دخول حلبات النزال على ألحان النشيد الوطني الروسي، ويقيم في روسيا خلال السنوات الأخيرة، وخاض خلالها عدة نزالات على حلباتها.

المصدر: RT