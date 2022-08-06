المقاتل الروسي داتسيك يهزم عضو مجلس النواب مونسون الأمريكي الأصل

فاز المقاتل الروسي فياتشيسلاف داتسيك على مواطنه جيف مونسون في النزال الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، بقواعد الفنون القتالية المختلطة (MMA) وذلك ضمن دورة "REN TV Fight Club"، في موسكو.

وتفوق داتسيك الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، على جيف مونسون الملقب بـ "رجل الثلج" والأمريكي الأصل الحاصل على الجنسية الروسية في عام 2018، في الجولات الثلاث، وفاز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بواقع: (29-28، 29-28، 29-28).

وحقق فياتشيسلاف داتسيك (42 عاما) الذي قضى 12 عاما وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة، انتصاره السابع حتى الآن في مسيرته، مقابل 8 هزائم.

في المقابل، مني جيف مونسون (51 عاما) بالهزيمة 26 في مسيرته حتى الآن، مقابل 60 انتصارا.

يذكر أن جيف مونسون ولد يوم 19 يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية، وفي عام 2018 حصل على الجنسية الروسية، وأصبح عضو مجلس النواب لمنطقة مدينة كراسنوغورسك من قبل حزب روسيا الموحدة، وذلك منذ 9 سبتمبر 2018.

المصدر: "championat.com"