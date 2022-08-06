الـ"كاف" يكشف موعد قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ"كاف"، اليوم السبت، عن موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم (2022-2023).

وقال الـ"كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن مراسم سحب القرعة ستجرى يوم الاثنين القادم، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر، أن تجرى مباريات الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11 سبتمبر – الإياب من 16 إلى 18 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9 أكتوبر – الإياب من 14 إلى 16 أكتوبر

الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية: الذهاب من 2 إلى 9 نوفمبر 2022

يذكر أن الوداد البيضاوي المغربي قد توج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري.

كما توج النادي المغربي الآخر نهضة بركان، بلقب النسخة الماضية لكأس الكونفدرالية، بعد الفوز في النهائي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق، العودة لإقامة نهائي مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية)، بنظام المباراتين (ذهابا وإيابا)، بدلا من نظام المواجهة الواحدة.

المصدر: وكالات