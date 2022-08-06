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هدف بعد 16 عاما.. سواريز يسجل باكورة أهدافه عقب العودة للدوري الأوروغواياني (فيديو)

الرياضة

هدف بعد 16 عاما.. سواريز يسجل باكورة أهدافه عقب العودة للدوري الأوروغواياني (فيديو)
AFP PABLO PORCIUNCULA
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افتتح النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، سجله التهديفي مع فريقه الجديد-القديم ناسيونال خلال مباراته ضد رينتيستاس (3-0) اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لمرحلة إياب الدوري "كلاوسورا".

واختتم لويس سواريز ثلاثية فريقه ناسيونال عند الدقيقة 59 من عمر المباراة التي أهدر فيها "العضاض" ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة منها.

سجل سواريز بذلك هدفه رقم 13 مع ناسيونال والأول بعد 16 عاما وشهر و3 أيام من خوضه آخر مباراة له بالدوري المحلي، قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا حيث بدأ مشواره في جرونينجن الهولندي عام 2006.

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وعاد سواريز إلى صفوف ناديه الأم ناسيونال خلال المريكاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي.

وبدأ سواريز (35 عاما) مسيرته في ناسيونال بالذات عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005 وقضى معه موسما واحدا، وقاده للتتويج بالدوري الأوروغواياني وقتها بتسجيله 12 هدفا.

وخلال مسيرته في أوروبا لعب سواريز أيضا بقميص أياكس أمستردام الهولندي، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

المصدر: وكالات 

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