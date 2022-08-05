بطاقة صفراء بـ52 ألف جنيه إسترليني.. هل تورط نجم أرسنال في المراهنات ومع المافيا؟

يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحقيقا منذ يناير الماضي، بشأن وجود شبهات حول احتمال تعمد السويسري غرانيت تجاكا لاعب أرسنال الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراته ضد ليدز يونايتد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن تشاكا أضاع الوقت خلال المباراة أمام مضيفه ليدز يونايتد (4-1) في ديسمبر الماضي، ضمن "البريمير ليغ"، بصورة غريبة حتى يحصل على إنذار، في ذات التوقيت، الذي كثرت فيه المراهنات على نيل النجم السويسري هذه البطاقة الصفراء بمبالغ وصلت لـ52 ألف جنيه إسترليني تدفع بواسطة العملات المشفرة.

ووصل الأمر إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا والتي أظهرت تحقيقاتها عن إمكانية أن تكون المافيا الألبانية متورطة في هذه الواقعة بالتحديد، طبقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة.

وترى السلطات البريطانية أن سوق العملات المشفرة يشهد مراهنات مخالفة لكل اللوائح والقوانين، وأن عمليات التلاعب تتم في عدة دول خارج بريطانيا أبرزها ألبانيا.

وحتى الآن، لم توجه السلطات البريطانية أو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي تهمة لغرانيت تجاكا بالتورط مع المافيا الألبانية في هذا الأمر، لكن من الوارد، أن تتطور الأمور، طبقا لما ستكشف عنه التحقيقات المستمرة منذ بداية هذا العام.

يذكر أن أن غرانيت تجاكا (29 عاما) ينحدر من أصول ألبانية وكانت له واقعة شهيرة في كأس العالم 2018 بروسيا، حينما تم تغريمه ماليا بسبب قيامه بإشارة باليد لتمثيل الرمز الألباني للنسر في فوز سويسرا (2-1) على صربيا.

ومن المنتظر أن يشارك غرانيت تجاكا مع أرسنال في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من "البريميرليغ"، مساء اليوم الجمعة، ضد كريستال بالاس في "ديربي" العاصمة لندن.

المصدر: وكالات