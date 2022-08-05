أول تعليق من الحكم محمود عاشور على أزمة مباراة الأهلي وفاركو

أعرب الحكم المصري محمود عاشور، عن استيائه من الهجوم الذي تعرض له عقب مباراة الأهلي وضيفه فاركو، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأثار قرار محمود عاشور الذي أشرف على تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، إلغاء هدف للأهلي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بداعي التسلل، جدلا واسعا في الساعات الماضية، تسبب في صدور قرارات صارمة بعد اجتماع طاري لمجلس إدارة نادي الأهلي.

وقال عاشور، في "تغريدة" نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. في انتظار نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تم في تطبيق تقنية التسلل في غرفة "فار" للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف، وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمي، وبتقرير كتابي للاتحاد، إذا كنت أخطأت في تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة "الفار" حتى لا يتم اتهامنا بالباطل، وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقة والعدل".

#بوابة_الوفد| محمود عاشور حكم تقنية الفار في مباراة الأهلي وفاركو: لا حول ولا قوة الإ بالله pic.twitter.com/u8H0lCI1Ah — بوابة الوفد (@alwafdportal) August 5, 2022

المصدر: وكالات