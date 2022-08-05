تشيلسي يتعاقد مع كوكوريلا في صفقة تاريخية.. فيديو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني، مارك كوكوريلا، قادما من برايتون، خلال الصيف الحالي.

وقال تشيلسي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "بعد أنباء عديدة متداولة عبر وسائل الإعلام هذا الأسبوع، نؤكد توصلنا لاتفاق مع برايتون بشأن التعاقد مع لاعبه كوكوريلا".

ونشر حساب النادي اللندني صورة لكوكوريلا، وكتب عليها "لقد تمت".

وأوضح تشيلسي أن كوكوريلا انتقل إلى صفوفه بعقد مدته 6 سنوات، من دون الكشف عن التفاصيل المالية.

لكن التقارير الصحفية البريطانية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 62 مليون جنيه إسترليني، بحساب الإضافات والحوافز.

القيمة الأساسية للصفقة بلغت 55 مليون جنيه إسترليني، وحال استطاع كوكوريلا تحقيق بند الإضافات والحوافز، فإنها سترتفع إلى 62 مليون إسترليني.

وفي هذه الحالة، سيصبح كوكوريلا أغلى ظهير في العالم، متفوقا على البرتغالي جواو كانسيلو، المنتقل إلى مانشستر سيتي من يوفنتوس مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم كوكوريلا طوال الشهر الماضي، بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، الذي كان يبحث عن لاعب يعوض رحيل الأوكراني ألكسندر زينتشينكو صوب أرسنال.

ولكن المفاوضات انهارت بين السيتي وبرايتون، بسبب إصرار الأخير على الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، وهو ما رفضه السيتي، الذي توقف عرضه عند 40 مليون إسترليني.

وأصبح مارك كوكوريلا (24 عاما) خامس صفقات تشيلسي الصيفية، بعد ضم الإنجليزي رحيم سترلينج، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والإنجليزي كارني تشوكويميكا، والحارس الأمريكي جابرييل سلونينا، والذي ستتم إعارته لناديه السابق شيكاغو فاير حتى نهاية هذا العام.

المصدر: وكالات