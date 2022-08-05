مالك ليدز يهدد برشلونة بقضية رأي عام عالمية بسبب رافينيا

هدد أندريا رادريزاني، مالك نادي ليدز يونايتد، بإثارة قضية رأي عام عالمية ضد برشلونة، بسبب صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي، رافينيا، هذا الصيف.

وقال أندريا رادريزاني عبر صحيفة "ذا اتلتيك" البريطانية: "لقد تلقينا عروضا لشراء رافينيا من أندية أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي".



مضيفا: "توصلنا لاتفاق بالفعل على انتقال اللاعب إلى تشيلسي، ثم وقعت في حرج شديد مع مالك تشيلسي لإبلاغه بالتراجع عن قرارنا، لقد كانت خطوة غير أخلاقية، ولكن لم تكن لدي خيارات أخرى".

Leeds owner Andrea Radrizzani threatening a "global case on all the media in the world" if Barcelona don't make their payment for Raphinha due September 2 pic.twitter.com/D2w2zK2ciy — Deji Faremi (@deejayfaremi) August 5, 2022

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واستطرد: "رافينيا كان منفتحا على فكرة الاستمرار في الدوري الإنجليزي، وتوصلنا لأفضل اتفاق مع تشيلسي، لكن برشلونة ظهر فجأة في الصورة، ولا أعلم من أين جاءوا بالأموال، فإذا ظهرت الأموال بهذه الصورة سنكون أمام مشكلة عالمية".

وعن مدى ثقته بامكانية الحصول على أموال الصفقة من برشلونة قال:"سأنتظر حتى يوم 2 سبتمبر وإذا لم أحصل على الأموال ستكون هناك قضية رأي عام عالمية بجميع وسائل الإعلام ضدهم".



وختم مالك النادي الإنجليزي تصريحاته: "لقد تأثر قرار رافينيا بوكيل أعماله ديكو بشكل مؤسف"، مضيفا: "قوة وكلاء الأعمال في إنجاز الصفقات باتت أمرا مؤسفا".



وانتقل رافينيا البالغ 25 عاما إلى صفوف البارسا هذا الصيف بعقد مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2027.

المصدر: "وكالات"