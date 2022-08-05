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أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية في الدوري البحريني

الرياضة

أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية في الدوري البحريني
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أعلن نادي الحد الرياضي البحريني، الخميس، عن انضمام المحترف الإسرائيلي الفلسطيني، فادي زيدان، للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال منافسات الموسم الرياضي 2022-2023.

بذلك يكون لأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين الدولتين يلتحق لاعب عربي إسرائيلي في المسابقة البحرينية. 

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وينحدر زيدان البالغ 29 عاما، من قرية الكبابير في حيفا، وسبق له أن لعب في صفوف عدة فرق رياضية إسرائيلية وفلسطينية وعربية.

ومنذ سبتمبر 2020 طبعت إسرائيل العلاقات مع ثلاث دول عربية، الإمارات والبحرين والمغرب.

المصدر:instagram/hiddclub

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