قبل أن ينطلق الليلة.. 7 تعديلات على الدوري الإنجليزي

سيشهد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23 الذي سينطلق اليوم الجمعة بلقاء أرسنال وكريستال بالاس، عددا من التغييرات في القواعد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء 7 تعديلات على البطولة، قبل أن تبدأ عجلة المسابقة بالدوران.

التبديلات

على الرغم من أنه سُمح للأندية بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال فترة جائحة كورونا قبل موسمين، إلا أنه تم إرجاع القواعد إلى وضعها الطبيعي في الدوري الإنجليزي(3 تبديلات) في الموسم الماضي.

ومع ذلك، اشتكى العديد من المدربين طوال الموسم من عدم قدرتهم على إجراء المزيد من التبديلات أثناء المباريات لإتاحة المجال لعدد أكبر من اللاعبين للمشاركة، والحفاظ على مستوى لياقة الفريق، ونتيجة لذلك، تم السماح بخمسة تبديلات خلال المباريات.

التسجيلات الصوتية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إنها ابتداء من الموسم الجديد، ستنشر تسجيلات صوتية بين الحكم الرئيسي لكل مباراة، وحكم تقنية الفيديو (الفار).

هذا الأمر سيرفع من مستوى الإثارة، ويطمح لإشراك المشاهدين بشكل أكبر في المباريات، حيث سيستطيع المشاهد فهم القرارات التحكيمية وكيفية اتخاذها.

العطلة الشتوية

بسبب انطلاق كأس العالم الشتوي في نوفمبر، سيتوقف البريميرليغ في منتصف الموسم، لأول مرة تاريخيا، قبل أن يستكمل منافساته بعد نهاية المونديال.

وسيتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز 40 يوما، بين 14 نوفمبر و25 ديسمبر، قبل أن يعود في فترة الأعياد المنتظرة.

وستكون هناك أيضا فترة توقف دولية واحدة في الخريف، في سبتمبر، بدلا من الثلاثة المعتادة، وستنتهي مراحل المجموعات من المسابقات الأوروبية بداية نوفمبر.

جامع الكرات

سيتم توفير 10 كرات جاهزة للاستخدام (واحدة مع الحكم الرابع وثمانية حول الملعب)، لمنع إضاعة الوقت خلال المباريات، الأمر الذي يحصل أحيانا بسبب بحث حامل الكرات عن كرة لمنحها للاعب، عند خروج كرة المباراة الرئيسية من الملعب.

وسيتمركز أولئك الذين يقفون وراء المرمى في منطقة معينة لمنعهم من تعطيل تقنية خط المرمى.

Inspired by the first #PL season, 30 years ago ⏪



The new 2022/23 Nike Flight #PL Ball. Out 15 July. pic.twitter.com/nhahTKCIQT — Premier League (@premierleague) June 16, 2022

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حظر المشجعين

ستطبق قواعد أكثر صرامة في كرة القدم الإنجليزية هذا الموسم نحو المشجعين الذين يقتحمون أرض الميدان، بغض النظر عما إذا كان ذلك للاحتفال بالفريق الفائز أو الإساءة إلى لاعب في الفريق المنافس.

وسيتم فرض حظر فوري على الجمهور المقتحم لأرض الملعب، مع فرض عقوبات أقسى على أي من المشجعين الذين تثبت إدانتهم بحيازة الشماريخ أو الألعاب النارية، عدى عن الملاحقة القضائية.

تمركز حارس المرمى

سيتمكن حراس المرمى الآن من الوقوف خلف خط المرمى قبل ركلات الترجيح من أجل زيادة الزخم للتصدي، بعد أن كان عليهم أن تكون قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ الركلة.

حركة الركوع على الركبة

سيتوقف لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز عن الركوع (حركة ارتبطت بمناهضة العنصرية وتبنتها حركة "حياة السود مهمة") قبل كل مباراة في المسابقة المحلية.

وقررت فرق الدوري التوقف عن ممارسة هذه الحركة قبل المباريات، بعد اجتماع لقادة الأندية الـ20، لأنها "فقدت أهميتها"،وسيتم تطبيق حركة الركوع خلال مناسبات معينة تستدعي الوقوف ضد العنصرية، كما سيتم تطبيقها في المباريات النهائية المحلية.

المصدر: dailystar