مدفيديف بسهولة إلى نصف نهائي دورة لوس كوبوس

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أولا عالميا نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية على الملاعب الصلبة، بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 الخميس في ربع النهائي.

وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو 6 أسابيع، وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

واحتاج مدفيديف إلى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبيا الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة، والذي تغلب على الأمريكي براندون ناكاشيما، السادس، بنتبجة 6-2 و6-4.

وكان مدفيديف تغلب على كيتشمانوفيتش في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في أواخر مايو الماضي في أول مواجهة بينهما.

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ويستعد مدفيديف إلى الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز والتي توج بها العام الماضي على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، منافسه على صدارة التصنيف العالمي.

وسيضمن مدفيديف بقاءه في صدارة التصنيف العالمي في حال بلوغه المباراة النهائية لدورة لوس كوبوس وهو المركز الذي سيخوض به فلاشينغ ميدوز المقررة في الفترة بين 29 أغسطس الحالي والحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وبلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني نصف النهائي بتغلبه على الأمريكي ستيف جونسون 6-4 و7-6 (7-3).

ويلتقي أوجيه-ألياسيم في الدور المقبل مع البريطاني كامرون نوري الثالث أو المقدوني رادو ألبوت.

المصدر: "أ ف ب"