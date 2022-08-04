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أبو تريكة يعلق على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الرياضة

أبو تريكة يعلق على قرارات مجلس إدارة الأهلي
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علق نجم منتخب مصر سابقا، محمد أبو تريكة، على قرارات مجلس إدارة نادي الأهلي التي صدرت يوم الخميس، على خلفة أحداث مباراة النادي أمام فاركو، في ختام الجولة 28 للدوري المصري الممتاز.

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا لمناقشة عواقب الأخطاء التحكيمية، خلال مباراته التي تعادل فيها من دون أهداف في عقر داره أمام ضيفه فاركو مساء الأربعاء،  وخاصة إلغاء هدف "للمارد الأحمر".

وكتب أبو تريكة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نحن متواضعون بدون ضعف، وأقوياء بلا غرور، إحنا الأهلي معاك يا أهلي".

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وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم، المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها، وإيقاف حكم الـ"VAR" في مباراة الأهلي الأخيرة، لحين التحقيق معه عما بدر منه.

وعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس مصر، السوبر المصري، لحين تنفيذ مطالب نادي الأهلي، واستكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة. 

المصدر: وكالات 

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