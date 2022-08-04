رسميا.. باريس سان جيرمان ينجز صفقة برتغالية

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع البرتغالي ريناتو سانشيز، نجم ليل، خلال الميركاتو الصيف الجاري.

وقال فريق باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان، الإعلان عن توقيع ريناتو على عقد لمدة 5 سنوات مع بطل فرنسا".

وأضاف: "لاعب خط الوسط البرتغالي الآن أصبح مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران 2027".

يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع ريناتو سانشيز للمواسم الخمسة المقبلة.

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لاعب الوسط البرتغالي برتبط بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2027. 🔴🔵#WelcomeRenatopic.twitter.com/VyoDKITaxK — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 4, 2022

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يذكر أن سانشيز انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2016، وشارك في 53 مباراة بقميص العملاق البافاري، وفاز خلال فترته معهم بـ9 ألقاب.

وكان ريناتو هدفا أساسيا لفريق ميلان بطل الدوري الإيطالي، الذي حاول ضم اللاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه لم ينجح في ذلك.

المصدر: وكالات