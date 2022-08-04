شاهد.. كيف هنأ لاعبو ألميريا تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

حرص لاعبو نادي ألميريا العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، على تهنئة مالك النادي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، بعيد ميلاده.

ويحتفل تركي آل الشيخ، اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بعيد ميلاده الحادي والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو النادي، وهم يوجهون رسالة تهنئة إلى تركي آل الشيخ باللغة الإنجليزية، وأرفق الفيديو بعبارة: "عيد ميلاد سعيد يا أبو ناصر".

نجومنا أيضًا يريدون تهنئة @Turki_alalshikh بعيد ميلاده 🥳🙌🏼



عيد ميلاد سعيد يا أبو ناصر ❤️ pic.twitter.com/NvOBAbR0qP — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 4, 2022

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد استحوذ على ملكية ألميريا في صيف 2019، وقاد مشروعا طموحا من أجل العودة إلى الدوري الإسباني، الذي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات منذ موسم 2014-2015، بعد فوزه بلقب بطل دوري الدرجة الثانية.

ويستهل نادي ألميريا مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني (2022-2023) بمواجهة ضيفه ريال مدريد، حامل اللقب.

المصدر: وكالات