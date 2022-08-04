 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: مجموعة حاملات الطائرات الأميركية ستواصل "مراقبة" منطقة تايوان

شاهد.. كيف هنأ لاعبو ألميريا تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

الرياضة

شاهد.. كيف هنأ لاعبو ألميريا تركي آل الشيخ بعيد ميلاده
facebook/Turkialalshik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjyf

حرص لاعبو نادي ألميريا العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، على تهنئة مالك النادي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، بعيد ميلاده.

ويحتفل تركي آل الشيخ، اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، بعيد ميلاده الحادي والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو النادي، وهم يوجهون رسالة تهنئة إلى تركي آل الشيخ باللغة الإنجليزية، وأرفق الفيديو بعبارة: "عيد ميلاد سعيد يا أبو ناصر".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد استحوذ على ملكية ألميريا في صيف 2019، وقاد مشروعا طموحا من أجل العودة إلى الدوري الإسباني، الذي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات منذ موسم 2014-2015، بعد فوزه بلقب بطل دوري الدرجة الثانية.

ويستهل نادي ألميريا مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني (2022-2023) بمواجهة ضيفه ريال مدريد، حامل اللقب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور