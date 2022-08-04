الروسي خاتشانوف يودع واشنطن

خرج الروسي كارين خاتشانوف من الدور الثاني لبطولة واشنطن للتنس ذات 500 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و953 ألف دولار، على يد الياباني يوشيتو نيشوكا.

وخسر خاتشانوف (26 عاما) أمام اللاعب الياباني بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-7) و(6-7) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخيس، واستغرقت ساعتين و18 دقيقة.

وسيكون يوشيتو نيشوكا في الدور ربع النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع البريطاني دانيال إيفانز مع الأمريكي تايلور فريتز.

المصدر: RT