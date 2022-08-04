برسائل مؤثرة.. المغربي بانون يودع الأهلي المصري رسميا

وجه المدافع المغربي بدر بانون، 5 رسائل لناديه السابق الأهلي المصري لكرة القدم، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى نادي قطر القطري.

وانضم بدر بانون إلى نادي قطر بعقد مدته موسمين، وذلك بعد عامين قضاهما في "القلعة الحمراء"، حقق خلالها 4 ألقاب قارية ومحلية، بواقع لقب في دوري أبطال إفريقيا ومثله في كأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية 2020.

ووجه المدافع المغربي رسائله عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قائلا "أخوض كل تجربة كروية بشغف وبذل أقصى مجهود، ولم أبخل بنقطة عرق مع الأهلي".

وأضاف: "أشكر إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جميع اللاعبين على طريقة تعاملهم معي منذ اليوم الأول في النادي".

وتابع لاعب الرجاء البيضاوي السابق: "حققت مع زملائي اللاعبين عددا من البطولات، وكنا أشبه بالعائلة وأشكرهم أيضا، فقد كانوا نعم الرفاق والسند".

ولم ينس بدر بانون توجيه الشكر لجماهير الأهلي، قائلا: "سأعتز بلقب السلطان، لأنه كان من جماهير ناد عريق".

وأتم اللاعب المغربي رسائله، بقوله: "أشكر أيضا بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي السابق)، الذي عرف كيف يقود النادي إلى تحقيق ألقاب جديدة، كما أشكر أيضا المدرب الجديد ريكاردو سواريس، وأتمنى التوفيق للأهلي مستقبلا".

instagram/badrbenoun13

يذكر أن بدر بانون (28 عاما) شارك 52 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات