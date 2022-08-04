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تنويه.. تأجيل مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

الرياضة

تنويه.. تأجيل مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب
twitter/uafaac
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قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس العرب للشباب تحت سن 20 سنة، بين منتخبي السعودية ومصر لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد المقبل بدلا من السبت.

وأخطر الاتحاد العربي طرفي النهائي مصر والسعودية بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وإقامتها مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة (19:30) بتوقيت مكة المكرمة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة أبها السعودية.

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وتأهل منتخب مصر على حساب نظيره الجزائري، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

بينما صعد منتخب "الأخضر" السعودي إلى نهائي كأس العرب للشباب، على حساب نظيره الفلسطيني، عقب فوزه الساحق عليه بخمسة أهداف من دون رد، أمس الأربعاء أيضا.

المصدر: "twitter/uafaac"

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