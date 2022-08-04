 
مباشر

رسميا.. تشيلسي يعلن عن صفقته الثالثة لهذا الصيف

الرياضة

رسميا.. تشيلسي يعلن عن صفقته الثالثة لهذا الصيف
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjuy

أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي اليوم الخميس، تفاصيل انتقال كارني تشوكويميكا، لاعب أستون فيلا، إلى صفوف النادي اللندني، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توصل تشيلسي إلى اتفاق مع فيلا من أجل الانتقال الدائم للاعب البالغ 18 عاما إلى ستامفورد بريدج.

وقال تشيلسي في بيانه: "يمكننا تأكيد التعاقد مع تشوكويميكا، حيث وافق على شروط عقده الجديد ووقع على مدة 6 سنوات، حتى 30 يونيو 2028".

إقرأ المزيد
رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح السبت
رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح السبت

ولم يكشف تشيلسي قيمة صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الشاب.

وسيكون تشوكويميكا الصفقة الثالثة لتشيلسي هذا الصيف، بعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم إستيرلينغ من مانشستر سيتي.

ويجيد تشوكويميكا اللعب في وسط الميدان، وخاض 16 مباراة فقط مع الفريق الأول لـ أستون فيلا منذ صعوده صيف 2020.

ويعتبر تشوكويميكا من أبناء أستون فيلا، حيث تدرج في صفوف الفريق، وشارك بشكل عام بقميص الفريق في 71 مباراة، سجل 13 هدفا وصنع 14 آخرين.

المصدر: twitter/ChelseaFC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور