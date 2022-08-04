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رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح السبت

الرياضة

رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح السبت
AFP
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سيكون أمام النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، فرصة لتحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2022-2023.

ويسعى صلاح لهز شباك نادي فولهام، في الجولة الأولى، ليكون أول لاعب في مسابقة "البريميرليغ" يسجل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

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وسبق لصلاح أن سجل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديدا منذ موسم 2017- 2018.

وفي المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافا بشباك أندية: واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره فولهام، السبت المقبل، وعلى أرضية ملعب "كرافين كوتاج".

يذكر أن صلاح لعب 4 مباريات أمام فولهام، وسجل خلالها هدفين.

المصدر:"وكالات"

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