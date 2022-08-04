عودة ناجحة للروسي المصنف أولا عالميا بالتنس من بوابة المكسيك

فاز الروسي، دانييل مدفيديف، في أول مباراة له في ستة أسابيع، على الأسترالي رينكي هيجيكاتا ( 6-4 و6-3 ) يوم أمس الأربعاء في دورة لوس كابوس المفتوحة المكسيكية المقامة على أرض صلبة.

وحقق مدفيديف، الفائز العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، فوزه الـ 250 في مسيرته.

وقال مدفيديف المصنف أولا على العالم بعد المباراة: "قال لي أحدهم هذه المعلومة (الفوز) قبل أيام قليلة".

El número uno del mundo, Daniil Medvedev, se presenta en el #ATC2022 con un triunfo por 6-4, 6-3 ante el australiano Rinky Hijikata y avanza a cuartos de final ante Ricardas Berankis. #StrongerThanEverpic.twitter.com/Eya7kyv9mr — Abierto de Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) August 4, 2022

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وأضاف: "لولا ذلك لما عرفت. هذا جميل، علامة بارزة بطريقة ما. أريد المزيد من الانتصارات، لكن من الجيد أن يكون لديك 250. سنحاول تحقيق المزيد".

وخاض مدفيديف أول بطولة له منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الاسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس من جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الليتواني، ريكارداس بيرانكيس، الذي تغلب على الأرجنتيني، فاكوندو باغنيس 7-6 (7-4) و6-3.

كذلك، تأهل الكندي المصنف ثانيا، فيليكس أوجيه-ألياسيم، بفوزه على المكسيكي أليكس هيرنانديس 6-3 و7-5.

المصدر: "وكالات"