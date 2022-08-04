مانيه جاهز بـ"الزي الجلدي التقليدي" لقيادة بايرن

لم يضيع النجم الجديد لنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو مانيه أي وقت في التعامل مع زملائه الجدد، كاشفا عن أنه أحضر معه "الزي الألماني التقليدي" إلى العاصمة البافارية هذا الصيف.

في مقابلة للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، قال مانيه إنه يحتفظ بالبنطال الجلدي التقليدي "ليدرهوزن" الذي منح له عندما كان يدافع عن ألوان ريد بول سالزبورغ النمساوي على أمل أن يرتديه يوما ما في مهرجان "أكتوبر" (مهرجان الجعة) الشهير في ميونيخ.

وقال مانيه عندما سئل عما إذا سبق له حضور المهرجان الذي رأى النور قبل 222 عاما:"للأسف ليس بعد، لكنني أتطلع حقا لذلك".

وأضاف: "حتى أنني أمتلك لباس ليدرهوزن(البنطال الجلدي التقليدي) في المنزل منذ كنت ألعب في سالزبورغ. احتفظت به لأنني كنت دائما أحب ارتداءه وأنا مهتم بشكل عام بالثقافات الأخرى".

وتابع: "في الواقع، زرت المدينة (ميونيخ) مرات عدة سابقا، مع الأصدقاء. ومرة كنا في ملعب أليانز أرينا، في مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال. في ذلك الوقت، لم أكن أتخيل ببساطة أنني سألعب هنا في يوم من الأيام".

لن يظهر مانيه، البالغ 30 عاما، في المقدمة أو الوسط فقط عندما ينظم بايرن ميونيخ مهرجانه السنوي في سبتمبر، لكنه أظهر بالفعل مدى أهميته في صفوف صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في ألمانيا في 2022-2023.

وسجل مانيه هدفا في فوز بايرن ميونيخ على لايبزيغ 5-3 في الكأس السوبر المحلية السبت الماضي، في أول مباراة رسمية له مع النادي منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

وصوله إلى ميونيخ ساعد على تهدئة مخاوف جماهير بايرن بشأن رحيل الهداف التاريخي الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة الإسباني، في وقت يسعى النادي البافاري إلى الفوز باللقب الحادي عشر تواليا في البوندسليغا.

المصدر: "أ ف ب"