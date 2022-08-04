نهاية دراماتيكية لـ "هالك البرازيلي" في عيد ميلاده (فيديو+ صور)

توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي الملقب بـ "هالك" ونجم TikTok على إثر حقن عضلاته بزيت لتكبير حجمها، في عيد ميلاده الخامس والخمسين.

وتجاهل فالدير سيغاتو "هالك" التحذيرات الصحية وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية والالتهابات القاتلة من أجل أن يخلق "جماليته الخارقة"، مستلهما ببطل كمال الأجسام السابق والممثل في هوليود وحاكم كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيغر والأبطال الخارقين والشخصيات الخيالية أمثال "هالك".

وكان سيغاتو، البالغ 55 عاما، يحقن نفسه بعقار "السينثول"، على مدى سنوات، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، وأصبح يشبه إلى حد كبير، البطل في سلسلة أفلام "هالك العجيب" أو "العملاق الأخضر".

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيغاتو تحدث دوما عن مدى فخره بكونه معروفا باسم "الوحش" في منطقته المحلية.

وحذره الأطباء عندما كان في التاسعة والأربعين من عمره من أن مكمله الغذائي "المكون من الزيت ومسكنات وكحول واليدوكائين" والاستخدام الدائم لهذا العقار قد يؤدي إلى ضمور في العضلات وتقرحات ستركه بحاجة إلى بتر للأطراف بعد تلف الأعصاب الذي يتعذر إصلاحه.

وقال سيغاتو في عام 2016: "إنهم يدعونني بلقب هالك العجيب وشوارزنيغر وأنا أحب ذلك. لقد ضاعفت عضلاتي ذات الرأسين، لكنني ما زلت أريدها أن تكون أكبر وأضخم".

وكان يطلق على نفسه اسم "فالدير سينثول" على حسابه في "إنستغرام"، وكان ينشر بانتظام صورا ومقاطع فيديو لعضلاته المنتفخة، إذ يتابعه على موقع "تيك توك" 1.7 مليون شخص.

لكن على الرغم من امتلاكه الملايين من المتابعين، إلا أن سيغاتو كان يعيش في وقت وفاته وحيدا وقلما يزوره أحد، على حد قول الجيران لوسائل الإعلام المحلية.

وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك واتجه إلى أحد الجيران زاحفا طلبا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى قبل أن يفقد وعيه في غرفة الطوارئ ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

المصدر: mirror