الصربي إيليتش مدربا لمنتخب لبنان

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعاقده مع الصربي، ألكسندر إيليتش، مدربا للمنتخب الاول، خلفا للتشيكي، إيفان هاشيك، الذي انتهى عقده قبل نحو 4 أشهر.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم في اجتماعها (الأربعاء) التعاقد مع المدرب الصربي الكسندر إيليتش لقيادة منتخب لبنان للسنوات الثلاث المقبلة، خلفا للمدرب التشيكي ايفان هاشيك. ومن المقرر أن يصل المدرب الصربي مطلع الأسبوع المقبل الى بيروت لتوقيع العقد ومباشرة مهامه التدريبية".

🔴 اعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعيين المدرب الكسندر ايليتش مدرباً للمنتخب الاول pic.twitter.com/p23VeAQzsq — موجز الرياضة (@KSA24Sport) August 3, 2022

وسيكون إيليتش البالغ 53 عاما مشرفا على المنتخب اللبناني في فترة التحضيرات لنهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستتحدد الدولة المضيفة لها في 17 أكتوبر 2022 من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري.

كما سيكون مناطا بمهمة الإحلال والتبديل استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويمتلك إيليتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث درب "الأهلي" السعودي بالإضافة إلى "القادسية" و"الرائد" و"الباطن"، فضلا عن فريق "الشرطة" العراقي.

وبدأ إيليتش مسيرته مدافعا في "النجم الأحمر" اليوغوسلافي عام 1990، وانتقل بعدها إلى رادنيتشكي نيش، ثم قادش الإسباني، وبانيلياكوس اليوناني، ثم إلى كلوب بروج البلجيكي حيث توج بطلا للدوري (1998) والكأس (1996) والسوبر مرتين (1996 و1998)، وأندرلخت البلجيكي أيضا، وساهم في إحرازه الدوري (2001) والكأس (2001 و2002) قبل أن يعتزل مع فيتيس أرنهيم الهولندي عام 2004.

ونال الصربي شهادة التدريب الأوروبية "يويفا برو" عام 2008، وتولى تدريب رادنيتشكي عام 2010، ثم كانت أولى محطاته العربية مع الأهلي السعودي عام 2011 لمدة أربعة أشهر إذ كان مساعدا للمدرب النروجي تروند سولييد، وقاده إلى التتويج بطلا لكأس الملك، ثم قاد رادنيتشكي للتتويج بطلا للدوري الصربي (2011-2012)، وأنقذ الرائد السعودي مرتين من الهبوط (2016 و2018)، وقاد بعدها الشرطة العراقي لحصد الكأس السوبر المحلي (2019)، ثم كانت آخر محطاته مع القادسية السعودي في الموسم الماضي.

المصدر: "أ ف ب"