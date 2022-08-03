شاهد.. البطلة الروسية لاسيتسكيني "تطير" على علو مترين

فازت البطلة الأولمبية الروسية ماريا لاسيتسكيني بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي، وذلك في بطولة روسيا لألعاب القوى المقامة حاليا في مدينة تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاشيا.

واحتلت ماريا لاسيتسكيني المركز الأول بعد أن تجاوزت العارضة وهي على علو 1.94م، ولكنها بعد أن ضمنت فوزها بالميدالية الذهبية، نجحت في القفز لارتفاع مترين أيضا.

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بينما فازت ناتاليا سبيريدونوفا بالميدالية الفضية، بعد أن اجتازت ارتفاع 1.91م.

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب ماريا كوتشانوفا التي احتلت المرتبة الثالثة بنتيجة 1.91م أيضا.

المصدر: RT