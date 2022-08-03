مرتضى منصور يقارع ريال مدريد ويكشف "هديته" للخطيب وحجم المكافآت للاعبي الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أن ناديه هو الأغنى في مصر حاليا، ويمكنه التعاقد مع أي لاعب في العالم، بمن فيهم لاعبوا ريال مدريد إذا كانوا متاحين خلال الفترة المقبلة.

وعقد مرتضى منصور اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بمقر النادي، للإعلان عن تفاصيل فرع "القلعة البيضاء" الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خلال هذا المؤتمر الصحفي إن خزينة الزمالك لديها حاليا ربع مليار جنيه بعد أن كانت فارغة عندما سلم هو ومجلس إدارته رئاسة النادي، بالإضافة إلى غرامة للكهرباء.

وأكد مرتضى منصور، أن نادي الزمالك لن يتراجع عن الحصول على الغرامة المالية الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" أصدرت قرارها يوم 11 يوليو الماضي، بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر، فضلا عن تغريمه مبلغ 2 مليون دولار من جانب المحكمة الرياضية، يضاف إليها 5% فوائد، اعتبارا من 20 يوليو.

وقال مرتضى منصور: "سنحصل على أموال كهربا، قلت قبل ذلك إن كهربا هديتي لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.. وبالفعل أهديته لاعب لا يشارك ، وحصلت منه على 50 مليون جنيه إسترليني قابلة للزيادة".

وأوضح أنه قرر عدم تجديد عقد أي لاعب لا يرحب بالاستمرار مع الفريق مهما كان اسمه، مؤكدا أنه لم يتراجع عن قراره رغم توسل البعض والجلوس مع أشقاء بعض اللاعبين.

وواصل: "الزمالك يملك المال، لدينا ما يزيد عن ربع مليار جنيه.. بعد لقاء بيراميدز صرفت مكافأة قيمتها 70 ألف جنيه لكل لاعب حتى البدلاء لأنني شاهدت روحا رائعة في الفريق".

وأضاف: "الزمالك يستطيع ضم لاعبي ريال مدريد إذا كانوا متاحين وطلبهم المدير الفني لأننا أصبحنا نملك المال".

المصدر: وسائل إعلام