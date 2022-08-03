مصر تهزم الجزائر في كأس العرب للشباب .. فيديو

تأهل المنتخب المصري لنهائي مسابقة كأس العرب للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما على حساب نظيره الجزائري، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ثلاثية منتخب "الفراعنة" كل من اللاعبين، صلاح الدين مصطفى، وعبد الرحمن رشدان، ومحمد إبراهيم في الدقائق (10، 40، 75) على الترتيب.

⚽ المنتخب المصري يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب صلاح الدين باشا.



⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/g7dZUPADTQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022

⚽️ المنتخب المصري يضيف الهدف الثاني عن طريق القائد عبدالرحمن رشدان.



⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/J7GMQ7e313 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022

⚽ الهدف الثالث للمنتخب المصري عن طريق اللاعب محمد إبراهيم.



⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/mbLf2FDtHx — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022

بينما سجل الجزائري لحلو أخريب هدف بلاده اليتيم عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة أبها السعودية.

⚽ المنتخب الجزائري ينجح بتقليص الفارق عن طريق اللاعب لحلو أخريب.



⁧#الجزائر_مصر

نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/zwuh0LWlhI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022

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وضرب منتخب مصر موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة، مع نظيره السعودي الذي تغلبه بدوره على فلسطين بخمسة أهداف من دون رد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT