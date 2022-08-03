رسميا.. ليستر سيتي يعلن رحيل حامي عرينه بعد 11 عاما قضاها مع "الثعالب"

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رحيل حارس مرماه وقائده الدنماركي كاسبر شمايكل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي ليستر سيتي بيانا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله رحيل كاسبر شمايكل، وجاء فيه: "بعد 11 عاما مع ليستر سيتي، كاسبر شمايكل انضم لفريق نيس، لينهي فترة رائعة قضاها مع الثعالب".

After 11 years with #lcfc, Kasper Schmeichel has joined Nice, ending his incredible spell with the Foxes 💙#ThankYouKasper — Leicester City (@LCFC) August 3, 2022

وسبق أن أكد براندنن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن كاسبر شمايكل سيسمح له بالرحيل عن الفريق، حال نجح في إيجاد فريق آخر، بالرغم من أن عقده كان يمتد حتى عام 2023.

شارك كاسبر شمايكل (35 عاما) في 478 مباراة بقميص ليستر سيتي، وتلقت شباكه 568 هدفا، وخرج في 147 مباراة بشباك نظيفة، وفجر معه "معجزة كروية" بفوزه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم (2015-2016)، كما دافع الدنماركي في 84 مباراة مع منتخب بلاده، وتلقت شباكه 64 هدفا، وخرج في 41 مباراة بشباك نظيفة.

المصدر: وكالات