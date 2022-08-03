"قنبلة" في نهاية الميركاتو.. باريس سان جيرمان يستعد لإبرام صفقة برتغالية

أفاد موقع "le10sport" الفرنسي اليوم الأربعاء، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يجهز مفاجأة كبيرة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "le10sport"، في تقرير له أن المستشار الفني لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، يستعد للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ميلان الإيطالي، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه عقب الانتهاء من صفقة البرتغالي ريناتو سانشيز، نجم ليل، سيتفرغ كامبوس للعمل على ضم مواطنه لياو.

وأوضح "le10sport" أن كامبوس معجب بقدرات لياو "خليفة رونالدو"، ويرى أنه سيصبح من أفضل لاعبي العالم، خصوصا أنه من تعاقد معه أثناء العمل في ليل.

Transferts - PSG : Paris prépare une grosse surprise pour la fin de son mercato ! https://t.co/uvMRJyhVVqpic.twitter.com/JqiIBdk6hC — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

ويمتد عقد رافائيل لياو (23 عاما) مع ميلان حتى صيف 2024، ولم يوافق اللاعب البرتغالي على عروض التجديد مع "الروسونيري" حتى الآن.

وكان باريس تعاقد، هذا الصيف، مع فيتينا ونونو مينديز ونوردي موكيلي وهوغو إيكتيكي، كما أن النادي الفرنسي على أعتاب إعلان صفقة ريناتو سانشيز.

المصدر: وسائل إعلام