شاهد.. الأخضر السعودي يمطر شباك "الفدائي" في كأس العرب للشباب

دك المنتخب السعودي شباك نظيره الفلسطيني (5-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس العرب للشباب لكرة القدم.

وافتتح اللاعب السعودي محمد بكر التسجيل للأخضر، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول. وأضاف زميله عبد الله هادي رديف هدفين متتاليين في الدقيقتين (45 و65). ووقع عبد العزيز سعود العليوة على الهدف الرابع عند الدقيقة 67. قبل أن يختتم زميله صالح أحمد الرحماني مهرجان الأهداف، بتسجيله الخامس بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة أبها السعودية.

الأخضر السعودي 🇸🇦 يبلغ النهائي العربي للمرة السادسة في تاريخه وينتظر الفائز من الجزائر ومصر



أهداف اللقاء 🎥#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/XniXhcTPPU — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 3, 2022

وتأهل الأخضر السعودي بذلك للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة للمرة السادسة في تاريخه، وسيكون بانتظار الفائز من مباراة منتخبي الجزائر ومصر.

وستنطلق المباراة الثانية في الدور قبل النهائي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: "twitter/sport_ekh"