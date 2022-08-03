"الإمبراطور الروسي الأخير" يكشف عن موعد نزال الاعتزال

أعلن الروسي فيودور يميليانينكو، مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA"، عن رغبته في خوض نزال في مطلع العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون على الأرجح الأخير له في مسيرته الاحترافية.

ونقلت وكالة "تاس" عن يميليانينكو الأكبر، قوله: "لا يزال لدي نزال واحد، النزال الأخير، على الأرجح، سنرى. سيقام في شهر يناير 2023".

ومن المقرر أن يقوم اتحاد "بيلاتور – Bellator" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بتنظيم النزال الأخير لفيودور يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير".

يذكر أن المقاتل الروسي، البالغ من العمر 40 عاما، حقق 40 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم، إضافة إلى نزال انتهى من دون نتيجة.

وفي وقت سابق، كشف الأمريكي سكوت كوكر، أن فيودور يميليانينكو يرغب في مواجهة المقاتل الأمريكي الآخر رايان بيدر.

وكان فيودور يمليانينكو قد خسر أمام رايان بيدر بالضربة القاضية في غضون 35 ثانية فقط، خلال النزال، الذي جمعهما يوم 26 يناير 2019، في لوس أنجلوس الأمريكية، على لقب بطل الجائزة الكبرى لـ "بيلاتور".

المصدر: RT