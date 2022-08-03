الرقم القياسي للروسية إيسينباييفا أسطورة القفز بالزانة يتهاوى

أحرزت الروسية أنجيليكا سيدوروفا الميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة، وذلك في بطولة روسيا لألعاب القوى، المقامة حاليا في مدينة تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاشيا.

واحتلت سيدوروفا، الفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020"، المركز الأول، بعد أن اجتازت العارضة وهي على علو 4.70 م، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها بولينا كنوروز التي اجتازت ارتفاع 4.65 م، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب يليزافيتا بوندارينكو برقم قدره 4.45 م.

ونجحت أنجيليكا سيدوروفا (31 عاما)، بعد أن ضمنت فوزها بالميدالية الذهبية، في اجتياز العارضة وهي على علو 4.91 م، لتحطم بفارق سنتيمتر واحد الرقم القياسي لبطولة روسيا المسجل باسم مواطنتها الأسطورة يلينا إيسينباييفا، والذي صمد منذ عام 2016.

المصدر: "championat.com"