وفاة لاعب سبارتاك السابق عن عمر 43 عاما

توفي لاعب خط وسط سبارتاك موسكو ومنتخب لاتفيا السابق أندريه روبن عن 43 عاما، وفقا لموقع الاتحاد اللاتفي لكرة القدم.

ولم يحدد الاتحاد اللاتفي سبب وفاة اللاعب، لكنه وصفه بأنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ البلاد، كما أعربت المنظمة عن تعازيها لأسرة وأصدقاء روبن.

يذكر أن روبن لعب في روسيا من عام 2003، لصالح نادي شينيك من مدينة ياروسلافل (73 مباراة) ومن 2005 إلى 2008 ارتدى قميص سبارتاك موسكو وحظي معه على الميدالية الفضية في الدوري المحلي.

ولعب روبن 117 مباراة مع منتخب لاتفيا.

المصدر: championat