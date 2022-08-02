رونالدو يدخل في مشادة مع مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي تين هاج

شهدت مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام رايو فاليكانو (1-1) الأحد الماضي مشادة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ"الشياطين الحمر".

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن خلال فترة توقف قصيرة لمدة ثلاث دقائق من أجل شرب الماء، اقترب إريك تين هاج من رونالدو ووجه له بعض الملاحظات، ويبدو أن ذلك لم يرق للنجم البرتغالي، الذي بدأ بالإيماء وابتعد عن المدرب لخطوتين، ومن ثم عاد إلى الملعب.

Man Utd unimpressed with Cristiano Ronaldo’s actions after snubbing Erik ten Hag team-talk and quitting friendly early https://t.co/WxHsJ1Ylia — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) August 1, 2022

وكان مانشستر يونايتد قد أبدى استياءه من تصرف رونالدو، الذي غادر ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.

وقالت صحيفة "ذا صن": "إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

وشارك رونالدو أساسيا في المباراة أمام فاليكانو، تم استبداله في الشوط الأول، وبدلا من البقاء على مقاعد البدلاء، غادر "صاروخ ماديرا" الملعب قبل صافرة النهاية بعشر دقائق.

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وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، يسعى لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها فريق "الشياطين الحمر"، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ولكن تين هاج نفى كل هذه الإشاعات، حيث قال إن "كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه".

وأوضح المدرب الهولندي "لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرق إلى هذه المسألة (رحيله). خضنا نقاشا جيدا للغاية".

يذكر أن إريك تين هاج تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد هذا الصيف، ووقع على عقد حتى يونيو 2025.

المصدر: "lenta.ru"