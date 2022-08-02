شاهد.. هدف "خارق" على طريقة "الكابتن ماجد"

انتشر الهدف "الخارق" للأرجنتيني فرانكو فالديز لاعب فريق رويال أوبريرو، في شباك نادي إنتري ريوس (2-1) ضمن دوري بوليفيا الإقليمي لكرة القدم، كالنار في الهشيم.

واخترق فرانكو فالديز، البالغ من العمر 23 عاما، دفاع فريق الخصم وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يرفع الكرة بمهارة عالية على طريقة "كابتن ماجد" ويسددها بطريقة "أكروباتية" ليقود فريقه للفوز على إنتري ريوس (2-1) في ليلة ممطرة.

Puskas Award do you hear me?



Argentinian Franco Valdez uh Bolivian League in Royal Obrero-Atletico Entre Rios pic.twitter.com/oRCLCL2ub2 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 1, 2022

وانطلقت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بترشيح هدف فرانكو فالديز للفوز بجائزة "بوشكاش" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" كأفضل هدف في العام 2022.

ودخل الاتحاد الدولي لكرة القدم على الخط، ونشر "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سأل خلالها عما إذا كان هذا هو أفضل هدف هذا العام؟.

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وقالت الصحف المحلية إن فالديز سجل هدفه على طريقة "كابتن ماجد"، بطل المسلسل الكرتوني الياباني الشهير.

أما فرانكو فالديز فقد علق على هدفه في تصريحات صحفية، قائلا: "كان من الصعب علي أن أنام قليلا بسبب كل ما يحدث بعد الهدف، وما زلت لا أصدق انتشار الفيديو بتلك السرعة، وهدفي الرئيسي هو اللعب في فئة الدرجة الأولى".

المصدر: وكالات