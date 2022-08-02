في مسقط رأس ميسي.. هدف مذهل بتسديدة "سحرية" يداعب جائزة بوشكاش.. فيديو

خطف الأرجنتيني فرانسيسكو ميتيلي مهاجم فريق سنترال كوردوبا سانتياغو الأضواء، بهدف رائع في مرمى مضيفه روزاريو سنترال (3-0) اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة 11 من الدوري المحلي.

وافتتح فرانسيسكو غونزاليس ميتيلي التسجيل للضيوف في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة "عالطاير" من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

We begin our week, with some Monday Magic.



Could any of these goals be a #Puskas contender?



"A wonderstrike. Put this goal in the Louvre." 🖼️



1⃣- Francisco González Metilli of @cacc_sde. pic.twitter.com/G0IurYaX1x — FIFA.com (@FIFAcom) August 2, 2022

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" مقطع فيديو لهذا الهدف المذهل، متسائلا إذا ما كان يستحق للمنافسة على نيل جائزة "بوشكاش" التي يمنحه "FIFA" لصاحب أجمل هدف سنويا.

ومني روزاريو سنترال، وهو الفريق الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، وتوقف رصيده عند 14 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

في المقابل، حقق سنترال كوردوبا سانتياغو أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع والعشرين على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT