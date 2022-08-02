"ملك الفلاشات" يكشف وجهة عمر السومة!

حسم الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان المعروف بـ"ملك الفلاشات" الجدل، حول مستقبل الدولي السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، ووجهته المقبلة.

وكتب الفريان "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "‏السومة إعارة سنه للسد القطري لا يجي أحد يدرعم علينا".

السومه اعاره سنه للسد القطري لايجي احد يدرعم علينا — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) August 2, 2022

وأشار الإعلامي السعودي، وهو مصور مع المشاهير الرياضيين والعالميين والمناسبات الرياضية، في "تغريدة" أخرى إلى أن السومة وافق مبدئيا على العرض، ولكن القرار قريبا، والصفقه لم تم بعد.

عشان الناس لايدرعمون السومه جاه عرض سنه اعاره للسد والسد قدم له مميزات السومه مبدئيا وافق لكن القرار قريبا عشان باكر. الصفقه ماتمت تقولون وراوه. انا نبض الشارع الرياضي انقل مايحدث وافهم يافهيم — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) August 2, 2022

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وارتبط اسم الهداف المخضرم عمر السومة (33 عاما)، بالرحيل عن صفوف أهلي جدة هذا الصيف، بعد هبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

وتلقى عمر السومة، وفقا لتقارير صحفية سعودية، العديد من العروض المغرية للرحيل عن صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أندية خليجية ومصرية، في مقدمتها العربي، والوحدة الإماراتي، والقادسية الكويتي، والمصري البورسعيدي، بعد أن فتح مجلس إدارة "الراقي" الباب أمام رحيل المهاجم، خاصة في ظل رغبتها لتقليل النفقات والرواتب العالية لمعظم النجوم.

المصدر: وسائل إعلام