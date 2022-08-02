"هالا مدريد، هالا بنزيما".. جماهير بايرن ميونخ تستفز ليفاندوفسكي (فيديو)

قام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الجديد لبرشلونة بزيارته اليوم الثلاثاء لمقر تدريبات فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لوداع اللاعبين، والموظفين.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة في 17 يوليو الماضي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى 4 ملايين أخرى كمتغيرات.

وعاد ليفاندوفسكي إلى ميونخ بعد انتهاء جولة برشلونة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، ليودع زملاءه السابقين والموظفين، ولكنه لم يتوقع أن يودعه عشاق ناديه السابق، في الفريق البافاري، بطريقة مسيئة.

وظهر في مقطع فيديو نقلته صحيفة "فوتبول إسبانا" الإسبانية، مجموعة من عشاق بايرن ميونخ فاجأوا المهاجم التاريخي لناديهم البافاري بعبارات تمجد فريق ريال مدريد ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، باعتباره فريق العاصمة الإسبانية سيكون منافسه الجديد على لقب "ليغا" وكأس الملك.

وتناسى عشاق بايرن ميونخ كل الأيام الجميلة التي صنعها البولندي من أجلهم، ونادوا باسم بنزيما الذي سينافسه على لقب هدف الدوري الإسباني، وهتفوا بصوت واحد: "هلا مدريد، هلا بنزيما"، وكلمات ثانية مستفزة.

وكتب ليفاندوفسكي التاريخ مع بايرن ميونخ، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الألماني ثماني مرات، وكذلك بدوري أبطال أوروبا وكؤوس محلية، لكن تضحياته وكل ما قدمه أمسى من الماضي، بما أن جزاءه كان التنكر من مشجعيه في الماضي القريب.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "الأمر محزن. سأكون دائما ممتنا لما فزت به وعشته هنا. لقد شكرت الجميع على ما فعلوه من أجلي وقدمت لهم الهدايا. لقد كان الموقف عاطفيا ولحظة صعبة بالنسبة لي".

وعن مقابلته البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، علق ليفا: "كل شيء على ما يرام.. التقيت الجميع وشكرتهم على كل شيء".

وأضاف: "لن أنسى أبدا ما عشته هنا. كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة على الجميع، لكنني لن أنسى أبدا ما مررت به هنا وأشكر الجمهور على دعمه".

وعاد ليفاندوفسكي إلى ميونخ بعد انتهاء جولة برشلونة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.

وخلال تواجده مع فريقه الجديد برشلونة، اتهم ليفاندوفسكي مسؤولي بايرن ميونخ بنشر "أكاذيب" حوله قبل حسم صفقة انتقاله للفريق الكتالوني.

وأثارت تصريحات ليفاندوفسكي استياء حسن صالح حميديتش، وأوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي، لكنهما أعلنا أنه جرى تسوية الخلافات اليوم، ولم تعد هناك أي مشاعر سلبية بين الطرفين.

ومن المقرر أن يخوض روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) أول مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني، ضد نادي رايو فاليكانو على ملعب "كامب نو"، بعد 10 أيام تقريبا.

المصدر: وكالات