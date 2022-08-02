لماذا منح برشلونة قميصه للسعودي سلمان الفرج؟

كشف نجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، سلمان الفرج، عن منحه قميص نادي برشلونة الإسباني، كهدية له بمناسبة عيد ميلاده الثالث والثلاثين.

ويعتبر سلمان الفرج أحد أهم نجوم كرة القدم السعودية، وفريق الهلال في السنوات الأخيرة، وأحد ركائز "الزعيم" والأخضر.

ونشر الفرج عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة له وهو يحمل قميص نادي برشلونة الإسباني، موضحا: "وصلني تيشيرت برشلونة موقعا من اللاعبين".

وأكمل: "وذلك هدية من @OPPOSaudi بمناسبة يوم ميلادي، وبدوري سأقوم بإهدائه لأحد متابعيني، وسيكون الاختيار عشوائيا يوم غد من الردود بإذن الله".

وصلني تيشيرت #برشلونه موقع من اللاعبين وذلك هدية من @OPPOSaudi بمناسبة يوم ميلادي ..

وبدوري سأقوم بإهداءه لأحد متابعيني .. وسيكون الاختيار عشوائياً يوم غدٍ من الردود بإذن الله 💙🙏🏻 pic.twitter.com/MIuk7bTkz5 — سلمان الفرج (@salman_f13) August 1, 2022

علماً بأن شركة "OPPO" لإنتاج الهواتف المحمولة هي أحد رعاة نادي برشلونة الإسباني في السنوات الأخيرة، وتروج لاسم "البلوغرانا" في البلدان العربية.

يذكر أن سلمان الفرج شارك في 291 مباراة بقميص الهلال منذ عام 2008 إلى الآن، وسجل فيها 23 هدفا، وصنع نفس العدد من الأهداف، وتوج مع "الزعيم" بـ18 لقبا، منها سبعة ألقاب للدوري، ولقبان لدوري أبطال آسيا، وذلك بحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي.

المصدر: وكالات