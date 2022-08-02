بين قطر ومصر.. السومة متردد لسبب عائلي

أفادت تقارير صحيفة سعودية، بأن إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، وافقت على العرض الرسمي المقدم من نادي العربي القطري لكرة القدم، للاستعانة بخدمات المهاجم السوري عمر السومة.

وارتبط اسم الهداف المخضرم عمر السومة (33 عاما)، بالرحيل عن صفوف أهلي جدة هذا الصيف، بعد هبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

وتلقى عمر السومة، وفقا لتقارير صحفية سعودية، العديد من العروض المغرية للرحيل عن صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أندية خليجية ومصرية، في مقدمتها العربي، والوحدة الإماراتي، والقادسية الكويتي، والمصري البورسعيدي، بعد أن فتح مجلس إدارة "الراقي" الباب أمام رحيل المهاجم، خاصة في ظل رغبتها لتقليل النفقات والرواتب العالية لمعظم النجوم.

وأوضحت "الاقتصادية" أن إدارة نادي الأهلي وافقت على العرض المادي المقدم لها من قبل نادي العربي، بقيمة مليوني دولار، ولم يتبق سوى موافقة عمر السومة رسميا.

وكشفت: "السومة يتردد في العرض كونه يفضل البقاء في السعودية بجانب أسرته وهناك محاولات لإقناعه بقبول العرض".

كما أفادت الصحيفة بأن إدارة الأهلي وقعت على عقد مع الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي لاعب كاتوليما الإكوادوري لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم آخر، بناء على توصيات الجهاز الفني في الفريق بقيادة الأوروغوياني روبرت سيبولدي.

وأوضحت مصادر أن قيمة التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الذي أسهم مع فريقه في الموسم الماضي في تسجيل 15 هدفا، وصناعة ستة أهداف أخرى، بلغت مليوني يورو ما بين حقوق اللاعب وناديه.

كما أشارت "الاقتصادية" إلى أن فريق فنربخشة التركي ضم المقدوني إزجان أليوسكي الظهير الأيسر لنادي الأهلي على سبيل الإعارة دون حصول "الراقي" على أي مقابل، حيث سيتحمل الفريق التركي رواتب اللاعب، ولا سيما أن عقده مع النادي السعودي يمتد إلى موسم 2024 بعد أن وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مضى منها عام واحد.

المصدر: "aleqt.com"