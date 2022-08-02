ناد يمنع جماهيره من طلب قمصان اللاعبين

ذكرت وسائل إعلام هولندية الثلاثاء، أن أياكس أمستردام منع المشجعين من إحضار لافتات إلى ملعب "يوهان كرويف" يطلبون فيها من اللاعبين الحصول على قمصانهم بعد المباريات.

وأبلغ النادي رابطة مشجعي أياكس أنهم لاحظوا زيادة عدد هذه اللافتات في المباريات، ومعظمها من أطفال.

Ajax have now banned fans from bringing signs asking players for their shirts after matches... ❌ pic.twitter.com/3vZXJSKiKG — Soccer AM (@SoccerAM) August 2, 2022

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وقال النادي الهولندي، إنه لم يعد من الممكن للاعبين تلبية جميع الطلبات، وعندما يمر اللاعبون دون تسليم قميصهم غالبا ما يتعرضون لانتقادات ووصفهم بالمتكبرين.

وأضاف أياكس أن استخدام الورق المقوى يشكل أيضا خطرا على نشوب حرائق. وصودرت بالفعل عدة لافتات السبت الماضي، عندما استضاف الملعب مباراة كأس السوبر المحلية بين أياكس وأيندهوفن.

وتكبد أياكس خسارة لقب الكأس السوبر الهولندية أمام غريمه أيندهوفن 3-5، السبت، على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

المصدر: "وكالات"